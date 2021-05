Sicoob Creditapiranga SC/RS é premiado com Troféu Sinergia

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Sicoob Central SC/RS realizou no dia 20 de maio o Encontro Sinergia 2021 e revelou as cooperativas vencedoras do Prêmio Sinergia. Com transmissão pelo Youtube, o evento foi realizado para reconhecer os resultados alcançados em 2020. Foram premiadas 15 cooperativas, divididas em cinco grupos de acordo com o número de associados.

Além de reconhecer as cooperativas pelo trabalho realizado, o Encontro Sinergia serve como estímulo para busca de novos e melhores resultados. De acordo com o Diretor Administrativo, Gilvane Kern “é uma grande satisfação receber o Troféu Sinergia pela segunda vez. Mas o mais importante é saber que fazemos parte de um movimento que transforma vidas e comunidades, que é o cooperativismo”.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Gilvane destaca que esse prêmio é um reconhecimento a toda equipe de trabalho: “o nosso agradecimento vai para quem faz a diferença, os nossos colaboradores, que não medem esforços e que todos os dias fazem acontecer. Eles são a cara da nossa cooperativa e merecem esse prêmio”, finaliza Kern.

Fonte: Assessoria de Comunicação e Marketing

Curtir isso: Curtir Carregando...