PRF prende contrabandista e apreende carga de agrotóxicos ilegais em Ijuí

Foto: PRF/divulgação

Na tarde de quinta-feira, 20, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um contrabandista transportando 157 quilos de agrotóxicos de origem estrangeira introduzidos ilegalmente no país. O fato ocorreu na BR 285 em Ijuí.

Durante operação de fiscalização e combate ao crime, com apoio do serviço de inteligência da PRF, foi abordado um Uno emplacado em Alvorada. Durante a vistoria no carro, os PRFs encontraram 157 quilos de agrotóxicos de origem estrangeira introduzidos ilegalmente no Brasil.

Aos policiais, o condutor de 63 anos disse ter recebido o veículo carregado em Alegrete, e deveria entregar a carga em Palmeira das Missões. O homem foi preso e encaminhado à polícia judiciária local, com o carro e os agrotóxicos apreendidos.

Fonte: PRF

