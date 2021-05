Irmã de Bolsonaro é internada com suspeita de Covid-19 no interior de SP

Compartilhar Pin 0 Compart.

Vânia Rubian Bonturi Bolsonaro, irmã mais nova do presidente Jair Bolsonaro, está internada em um hospital em Registro, no interior de São Paulo, com suspeita de Covid-19. As informações foram obtidas pelo G1 na manhã desta sexta-feira (21).

Ela está em um leito de enfermaria na ala de Covid-19 do Hospital São João. A Apamir, gestora responsável pelo hospital, informou, por telefone, que não tem autorização para passar o estado de saúde de pacientes internados na unidade.

Vânia Bolsonaro é a filha mais nova de Olinda Bolturi Bolsonaro e tem cinco irmãos mais velhos: Angelo, Maria Denise, o presidente Jair Messias, Solange e Renato. Ela mora em Cajati, cidade que fica a 41 quilômetros de Registro, na região do Vale do Ribeira. Vânia é dona de uma rede de lojas de varejo de móveis e eletroeletrônicos com lojas em pelo menos dez cidades da região.



