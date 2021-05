Dentro do Jogo: Vitória Gre-Nal

Compartilhar Pin 0 Compart.

Inter e Olimpia um duelo com cara de Libertadores. A vitória colorada foi na luta e com tensão.

Mesmo com uma postura melhor, o colorado ainda sentiu algumas dificuldades, não conseguia impor velocidade nas jogadas e passes.

Um Inter superior tecnicamente que tinha o controle e domínio das ações, mas não traduzia a superioridade com lances de perigo.

As mudanças acertadas de Ramírez melhoraram a equipe, com mais qualidade pressionaram e foram mais competitivos, principalmente depois que ficaram com um jogador a mais. No sufoco conseguiram o gol e na tensão seguraram os três pontos.

Sem bom futebol, mas com o que mais precisava, uma vitória que não complica a vida colorada na Libertadores.

A diferença de nível técnico mais uma vez era nítido, os reservas do Grêmio eram muito superiores ao Aragua.

Em ritmo de treino o placar não poderia ser menos do que uma goleada. Com domínio total da partida chegavam muito bem no ataque.

Logo de início já começaram a construir o placar e sempre em busca de mais. Cederam algumas oportunidades ao adversário, mas nada que comprometesse o resultado.

Mais uma atuação de luxo, desta vez com a garotada. Classificado, melhor campanha da Sul-Americana, o tricolor gaúcho é um forte candidato ao título.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

