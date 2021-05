Chuva forte e temporais entre hoje e amanhã no sul do Brasil

Compartilhar Pin 0 Compart.

Chuva forte e temporais isolados são riscos meteorológicos no Sul do Brasil entre hoje, quinta-feira (21) e amanhã, sexta-feira (22) em razão de um centro de baixa pressão e o avanço de uma frente fria, alerta a MetSul Meteorologia. Os volumes de chuva podem ser altos em alguns locais com volumes equivalentes a 50% a 75% da média de precipitação de maio inteiro apenas nesta sexta-feira e nas primeiras horas do sábado.

Com efeito, sensores de descargas elétricas mostravam muitos raios no começo da manhã desta sexta-feira no Oeste do Rio Grande do Sul. A tendência é que a forte instabilidade do Oeste gaúcho avance nas próximas horas no sentido Leste, alcançando outras regiões do Estado com chuva, raios e risco de temporais localizados.

Ainda na manhã desta sexta, as nuvens carregadas e a chuva mais forte vai chegar ao Centro do Rio Grande do Sul, na região de Santa Maria. Entre a tarde e a noite, a chuva vai alcançar outras regiões e ganhar força. Porto Alegre e a região metropolitana, por exemplo, que têm sol neste começo de manhã, estão entre as regiões do Rio Grande do Sul com risco médio a alto de chuva por vezes moderada a forte na segunda metade desta sexta-feira.

No final da sexta-feira, uma frente fria começa a se organizar e se forma linha com chuva e potenciais temporais isolados na Metade Norte gaúcha, no Oeste de Santa Catarina e no Oeste do Paraná. O extremo Sul desta linha pode passar por Porto Alegre e região entre 20h e 22h. Não se pode descartar granizo isolado e rajadas de vento forte mais ao Norte, mas qualquer episódio de tempo severo terá caráter mais localizado.

Amanhã, a frente avança com chuva por Santa Catarina e o Paraná na primeira metade do dia. No Rio Grande do Sul, muitas nuvens permanecem e a instabilidade começa a diminuir com aberturas de sol em meio às nuvens na maioria das regiões. Mesmo assim ainda permanece a possibilidade de chuva na maioria das regiões do Estado. Na maior parte dos pontos com baixos volumes, mas ainda pode chover forte em setores isolados. O tempo estará ventoso em diversas áreas com o ingresso de ar mais frio, mas o dia é ameno.

As últimas projeções de acumulados de precipitação mostram a tendência de volumes de chuva altos em curto período entre hoje e amanhã em parte do Rio Grande do Sul e de forma muito isolada no Paraná e Santa Catarina. Somente nesta sexta e em parte do sábado os índices pluviométricos podem somar marcas acima de 50 mm em diversos municípios gaúchos com valores até de 70 mm a 90 mm em algumas cidades.

