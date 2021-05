Barra do Guarita registra o 6º óbito por Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

O município de Barra do Guarita registrou o 6º óbito em decorrência da Covid-19.

A vítima é um homem de 61 anos que faleceu na tarde de quinta-feira (20), no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. Ele apresentava outras comorbidades.

Barra do Guarita tem hoje, seis casos ativos de Covid-19 e cinco pacientes aguardando resultado laboratorial. Não há nenhuma hospitalização de paciente de Barra do Guarita em decorrência da Covid-19 e 11 moradores estão sendo monitorados pela secretaria de saúde do município.

