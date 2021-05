Amuceleiro: Comitê técnico regional deverá se reunir na tarde desta sexta para definir plano de ação

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: divulgação

Deve ser formalizada nesta sexta-feira a composição do comitê técnico regional, no âmbito da região Covid Palmeira das Missões (R-15 e R-20). O comitê terá a tarefa de elaborar o plano de ação e apresentar ao comitê gestor de crise do Estado, no âmbito do plano de monitoramento da pandemia de Covid-19, o chamado 3As.

Ontem, o comitê estadual de crise comunicou à região Covid Palmeira das Missões sobre o Alerta emitido, devido ao aumento nos indicadores relativos à pandemia nos municípios que integram a regional, entre eles, 12 municípios da Amuceleiro, entre os quais Três Passos.

Uma reunião, prevista para as 15h desta sexta-feira, servirá para que os integrantes do comitê estabeleçam o plano de ação. O documento deve ser remetido ao Estado até amanhã, quando completa-se o prazo de 48 horas destinado pelo sistema de monitoramento.

O plano de ação terá de prever mudanças e ajustes em protocolos locais e medidas que sirvam para frear o avanço do contágio por Covid-19.

O comitê regional deverá ser composto por um prefeito, um secretário executivo, um assessor jurídico e um secretário da saúde de cada associação que integra a regional Covid Palmeira das Missões: Amuceleiro e Amzop.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

