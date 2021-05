Palmeira das Missões registra mais um óbito e passa dos 400 casos ativos de Coronavírus

Compartilhar Pin 0 Compart.

Palmeira das Missões registrou nessa quarta-feira (19), o 58º óbito em decorrência de complicações da Covid-19 no município. A vítima é um homem de 67 anos que foi atendido no Hospital de Caridade de Palmeira das Missões no dia 17 de abril e transferido para Passo Fundo no dia 1º de maio, onde permaneceu até a data do óbito.

Palmeira das Missões chegou a 410 casos ativos da doença, sendo que 383 pacientes estão em isolamento domiciliar e 27 internados.22 casos ativos internados em Palmeira das Missões;

02 casos ativos internados em Passo Fundo.

02 casos ativo internado em Ijuí.

01 caso ativo em Frederico Westphalen.

Há 144 casos suspeitos aguardando resultado laboratorial. Em Palmeira das Missões 2.718 pacientes já se recuperaram da Covid-19.

