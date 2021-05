GT Saúde recomenda Alerta ao Gabinete de Crise para a região da qual Tenente Portela pertence

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Governo do RS

O GT Saúde emitiu, na noite de quarta-feira (19/5), novos Avisos e Alertas para diferentes regiões Covid como parte do fluxo do novo Sistema 3As de Monitoramento. O Gabinete de Crise se reúne nesta quinta (20/5) pela manhã para avaliar se confirma os Alertas.

A equipe de técnicos em Saúde emitiu um Aviso para a região de Bagé e um novo Aviso para Caxias do Sul, que já havia recebido o comunicado na terça (18/5). Como não dependem da deliberação do Gabinete de Crise, os Avisos já serão emitidos pelo Estado às associações regionais e prefeituras.

O GT Saúde também recomendou ao Gabinete de Crise quatro Alertas, para Palmeira das Missões da qual Tenente Portela pertence, Erechim, Santa Rosa e Uruguaiana.

A reunião do Gabinete de Crise para avaliação sobre a emissão ou não dos novos Alertas está prevista para ocorrer entre 10h30 e 12h. Após a reunião, serão divulgados os boletins com as informações que levaram os técnicos a fazer as recomendações sobre as quatro regiões.

Fonte: Secom

