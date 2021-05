Dos 13 casos ativos de Covid-19 em Esperança do Sul, sete são funcionários de frigorífico de Três Passos

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Marcos Benites

Em uma semana, Esperança do Sul que vivia um controle das infecções de Covid-19, saltou de zero para 13 casos ativos. Isso se deve a casos de pacientes do município que trabalham na empresa JBS.

Segundo apurou a nossa reportagem, sete pacientes com a Covid-19 ativa são trabalhadores da empresa Seara/JBS com sede em Três Passos. Os demais seis casos ativos da doença em Esperança do Sul tem ligação com os funcionários infectados da empresa, por serem parentes.

Inclusive os dois pacientes de 71 e 80 anos de idade, casos suspeitos de Covid-19 que estão internados no Hospital de Caridade de Três Passos tem ligação familiar com os casos ativos da doença.

28 pessoas estão orientadas ao isolamento domiciliar no município, que já registrou oito óbitos em decorrência da Covid-19.

Fonte: Marcos Benites – Notícias

