Brigadiano morre ao intervir em assalto em Pelotas

Foto: Brigada Militar/divulgação

A Brigada Militar emitiu nota de pesar pelo falecimento do Soldado Willian Santos dos Santos ocorrido ontem em Pelotas, no sul do estado. Willian estava de folga e interviu a um roubo a estabelecimento comercial, sendo baleado no confronto com os criminosos. O militar acabou não resistindo aos ferimentos e vindo a óbito.

A Brigada Militar prendeu três suspeitos de participação no crime. As diligências continuarão até a completa elucidação dos fatos. O policial militar, de 30 anos, servia no 4⁰ Batalhão de Polícia Militar, na região sul do Estado. Incluiu em 2017 na Brigada Militar e deixa esposa e dois filhos.

A Brigada Militar se solidariza com os familiares e amigos neste momento de profunda tristeza.

