Compartilhar Pin 0 Compart.

Mudanças importantes do tempo nos próximos dias com chuva que vai ser seguida de vento e frio com a atuação de um ciclone extratropical | Anselmo Cunha/PMPA

Chuva, ciclone, vento e frio a caminho dos gaúchos nos próximos dias. O tempo terá uma significativa mudança entre quinta e sexta-feira no Rio Grande do Sul com a atuação de uma área de baixa pressão e uma frente fria que vão trazer chuva e até um risco menor de temporais isolados no Estado.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Esta mudança já começa no final desta quarta-feira a partir do Oeste gaúcho com a formação de áreas de instabilidade à noite junto à fronteira com a Argentina, nas áreas do Uruguaiana e de Itaqui.

Na quinta, a instabilidade do Oeste avança e alcança apenas parte do Estado, concentrando-se mais no Oeste, no Centro, no Noroeste e pontos do Nordeste gaúcho, permanecendo a maior parte do Sul do Estado ainda sem registro de precipitação.

Na sexta-feira, porém, com o movimento para Leste de um centro de baixa pressão, a tendência é que a chuva atinja a maior parte do Rio Grande do Sul e locais que não tiveram precipitação na véspera.

CHUVA

Os dados analisados pela MetSul indicam, inclusive, a possibilidade de chuva localmente forte que pode vir eventualmente com um risco menor de temporal localizado e breve. Os volumes na sexta-feira no Estado serão bastante díspares com muito pouca chuva em algumas regiões e acumulados satisfatórios da ordem de 50 mm a 75 mm em algumas localidades. O Oeste é uma das regiões que pode ser beneficiada com acumulados mais altos de chuva.

No sábado, o centro de baixa pressão responsável pela chuva da quinta e da sexta ainda traz instabilidade em parte do dia para parte do Estado, como no Leste, mas o tempo melhora com sol na maioria das regiões.

CICLONE

Ao alcançar o oceano durante o fim de semana, a área de baixa pressão deve rapidamente se aprofundar e dar origem a um ciclone extratropical.

Por isso, o começo da próxima semana terá tempo bastante ventoso com rajadas fortes a ocasionalmente intensas no Sul e no Leste do Rio Grande do Sul.

FRIO

Este ciclone vai impulsionar uma massa de ar frio que derrubará a temperatura entre o domingo e a segunda-feira com sensação de frio agravada pelo vento por vezes moderado a forte.

Fonte: MetSul Meteorologia

Curtir isso: Curtir Carregando...