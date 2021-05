Tenete Portela registra o 23° óbito por Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

Divulgação prefeitura de Tenente Portela

Tenente Portela confirmou nesta terça-feira (18), o 23° óbito em decorrência da Covid-19. A vítima é um homem de 57 anos e possuía comorbidades.

Ele havia internado no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela no período de 17 de abril a 21 abril. No dia 28 de abril voltou a ser internado, vindo a óbito na segunda-feira, 17 de maio.

Tenente Portela tem hoje 78 casos ativos de Coronavírus e 24 casos suspeitos aguardando resultado laboratorial.

O município tem sete portelenses intenados no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, sendo três na UTI-Covid.

Há ainda 18 pacientes internados de outros municípios da região, sendo sete na UTI-Covid e seis na emergência intensiva.

