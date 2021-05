Compartilhar Pin 0 Compart.



Nome: Jandira Furini Menegazzi

Idade: 76 anos

Horário do óbito: 2:17h desta terça-feira, 18 de maio

Local do óbito: Hospital Santo Antônio

Velório: salão comunidade de Braço Forte

Sepultamento às 16h desta terça-feira, 18 de maio

Local do Sepultamento: Cemitério de Braço Forte

Aos familiares às condolências da Funerária são Jorge

