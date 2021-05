Compartilhar Pin 0 Compart.

O prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, assinou nesta segunda-feira, dia 17 de maio, o Decreto Municipal número 122 que adota no Município o Sistema de Monitoramento, Prevenção e Enfrentamento à Pandemia, instituído pelo Governo do Estado do RS.

Confere no site Portela Online a íntegra do decreto que esta em vigor desde segunda-feira.

