Polícia prende assaltante de taxista de Tenente Portela e divulga foto de segundo suspeito foragido

De acordo com a Polícia, na ocasião dois indivíduos solicitaram corrida ao taxista a partir do pórtico da cidade de Vista Gaúcha. No trajeto, já na localidade de Parizinho, zona rural de Tenente Portela, agrediram a vítima e tentaram enforcar a mesma. A vítima reagiu com uma arma branca e os autores fugiram sem levar nada.

Continua após a publicidade... Continua o texto...