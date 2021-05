Município de Três Passos é atendido e terá Escola Cívico-Militar

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Colégio Vila Militar/Divulgação

Através de reunião com o deputado Tenente Coronel Zucco, juntamente com o chefe da Casa Civil, Artur Lemos Júnior, ficou determinado que Três Passos será atendido e vai poder adotar o modelo cívico-militar. Através do prefeito, Arlei Tomazoni, o município manifestou formalmente o interesse pela adesão ao Termo de Cooperação nº 161/2020, firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública (SSP), e da Secretaria de Educação.

O referido termo de cooperação visa permitir a utilização de servidores reservistas das corporações militares estaduais nas funções de monitor cívico-militar para o aprimoramento da cidadania dos alunos da rede pública municipal, em similaridade com as escolas militares da União e do Estado do Rio Grande do Sul, observadas as disposições do Decreto Federal nº 10.004/19 e a Lei Estadual 15.401, de 17 de dezembro de 2019.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

A administração municipal de Três Passos, na figura do prefeito Arlei, demonstra contentamento em poder trazer esta notícia positiva para o município, no momento em que muitas cidades estão tentando a implementação deste sistema, o que foi conquistado pela atual administração.

Agora, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura deverá enviar e-mail, solicitando a remessa do termo de adesão e dará sequência aos trâmites burocráticos.

Fonte: Prefeitura de Três Passos

Curtir isso: Curtir Carregando...