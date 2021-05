Hospital confirma mais duas mortes de moradores de asilo com surto de Covid em São Luiz Gonzaga

Compartilhar Pin 0 Compart.

Homem, de 90 anos, e mulher, de 80, tinham diversas comorbidades. Eles haviam sido vacinados com a CoronaVac em 18 de fevereiro.

O Hospital São Luiz Gonzaga, no Noroeste do Rio Grande do Sul, confirmou nesta terça-feira, 18 de maio, mais duas mortes de moradores do Lar do Idoso São Vicente de Paula. O local teve surto de Covid-19 confirmado no dia 7 de maio. Já são quatro mortes de idosos por complicações da Covid.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

As últimas mortes, ocorridas na madrugada desta terça, foram de um homem, de 90 anos, e de uma mulher, de 80. Segundo o hospital, os dois tinham diversas comorbidades e faleceram em decorrência de complicações da Covid-19.

A primeira e a segunda morte ocorreram no dia 6 de maio, de uma idosa, de 80 anos, e um homem, de 77. Ao todo, pelo menos 64 pessoas, entre idosos e funcionários, testaram positivo para o coronavírus no Lar.

O asilo informou que os idosos foram vacinados com duas doses da CoronaVac, quando houve a imunização de residentes em instituições de longa permanência, entre janeiro e fevereiro deste ano.

Fonte: G1 – RS

Curtir isso: Curtir Carregando...