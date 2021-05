Governo do RS envia primeiros cinco alertas a regiões do Sistema 3As

Compartilhar Pin 0 Compart.

O governo do Rio Grande do Sul enviará nesta terça-feira os primeiros cinco alertas do novo sistema de gestão da pandemia do coronavírus no Estado, o Sistema 3As. As regiões de Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Ijuí, Passo Fundo e Santo Ângelo foram colocadas nesta condição, segundo o gabinete de crise da administração estadual.

O comunicado formal a todos os municípios das respectivas associações regionais será concluído ainda hoje pelo governo do Estado, explicando cada uma das decisões. A região com a condição mais crítica é Santo Ângelo onde, segundo a administração estadual, foi percebido um elevado e rápido crescimendo da incidência de casos confirmados de Covid-19 em sete dias para cada 100 mil habitantes, saltando de 260,3 em 9 de maio para 424,1 em 16 de maio, o que configura um aumento de 62,9% em sete dias.

O sistema

O sistema elaborado pelo governo gaúcho para substituir o Distanciamento Controlado entrou em vigor nesse domingo. Ele utiliza dados epidemiológicos e de acompanhamento do sistema de saúde para subsidiar o processo de tomada de decisão dos gestores, que pode se converter em um dos três indicadores de decisão, os “3 As”: Aviso, Alerta e Ação.

De acordo com o Executivo, os alertas emitidos para as regiões representam uma tendência grave em relação à propagação do coronavírus, pressão no sistema hospitalar tanto em leitos clínicos como de UTI. O governo explica que a condição de alerta para as cinco regiões tem relação com o monitoramento feito desde o fim de semana.

A partir da classificação, o processo entra na fase de ação. Isto significa que Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Ijuí, Passo Fundo e Santo Ângelo têm 48 horas, a contar da emissão do alerta, para avaliar, responder sobre o quadro das regiões e apresentar plano de ação compatível com a condição e a situação epidemiológica apontada, com o objetivo de reverter a situação.

Se a resposta da região for considerada adequada, a proposta é aplicada imediatamente, e a região segue sendo monitorada pelo GT Saúde. Caso a resposta não seja adequada, o Estado poderá intervir e estipular ações adicionais a serem seguidas.

Avisos

A condição de “Aviso” foi destinada para outras sete regiões do Rio Grande do Sul. Isso ocorre quando é observada alguma tendência de piora e, após reunião entre os integrantes do GT Saúde, a equipe técnica regional é avisada.

Os sete primeiros avisos do novo sistema foram emitidos para as regiões Covid de Santa Maria, Uruguaiana, Santa Rosa, Palmeira das Missões, Pelotas, Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul. A partir da comunicação pelo Estado, cada uma delas deverá redobrar a atenção para o quadro da pandemia.

Fonte: Correio do Povo

