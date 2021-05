Câmaras para conservação de vacinas foram entregues em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Equipamentos vieram da Secretaria de Estado da Saúde e servirão para aprimorar a Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações.

A 2ª Coordenadoria Regional da Saúde (CRS), com sede em Frederico Westphlen, realizou na tarde desta segunda-feira, 17, a entrega de duas câmaras frias para a conservação de vacinas, ao município de Tenente Portela. O ato aconteceu na sede do ESF 2, e contou com a presença coordenadora e da adjunta do órgão estadual, Marly Vedruscolo e Sirlei de Azevedo Canci, respectivamente.

O prefeito do município, Rosemar Sala, e o vice-prefeito, Leônidas Balestrin, prestigiaram o evento que teve ainda com a participação dos secretários de Saúde e Saneamento, Magna Sinhori, e de Administração, Paulo Farias. A entrega oficial dos equipamentos contou também com o representante do Conselho Municipal de Saúde, Gustavo Brunet e das responsáveis pelas salas de vacinas, a enfermeira, Patricia Passinato (ESF 1), e a técnica de enfermagem, Aline Mueler (ESF 2).

As câmaras de conservação, com capacidade de 200 litros, foram encaminhadas pela Divisão de Suprimentos da Secretária de Estado da Saúde (SES) e foram adquiridas com recursos do Ministério da Saúde. O lote faz parte da compra de 310 unidades que contemplaram 194 municípios gaúchos.

O objetivo é aprimorar a Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações (PNI) com a substituição das geladeiras domésticas por câmaras de conservação de imunobiológicos. Os critérios para a escolha dos municípios foram, além de menos de 100 mil habitantes, ter sala de vacinas e sistema de informação oficial do Ministério da Saúde implantado para registro de vacinados e movimentação de imunobiológicos, e não estar equipado com câmaras refrigeradas.

Na região de abrangência da 2ª CRS, além de Tenente Portela, também foram contemplados os municípios de Frederico Westphalen, Caiçara, Três Passos e Vista Gaúcha.



Fonte e fotos:



Assessoria de Comunicação

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Comunicação Social

Prefeitura de Tenente Portela

