Brasília é flagrada a 157 km/h em Bom Princípio

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: PRE/divulgação

Durante fiscalização com o uso de radar na manhã do último sábado, dia 15 de maio, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Bom Princípio flagrou um automóvel Brasília trafegando a 157 Km/h na RS 122.

O flagrante aconteceu na altura do quilômetro 20 da rodovia, na chamada reta da Bela Vista. Como a velocidade máxima no local é de 80 Km/h e o motorista ultrapassou 50% do limite permitido a multa é multiplicada por três, sendo de R$ 800,41, além de ser considerada infração gravíssima com suspensão imediata do direito de dirigir.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Segundo o comandante da Polícia Rodoviária de Bom Princípio, sargento Rolando Aguirre, durante a fiscalização foram autuados 120 veículos acima de velocidade permitida.

Fonte: Fato Novo

Curtir isso: Curtir Carregando...