Prefeitura de Tenente Portela lança o Programa Tchau Entulho

A prefeitura de Tenente Portela lançou o “Tchau Entulho”. O programa é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Políticas Estruturantes e Zeladoria que tem por objetivo dar o destino correto aos resíduos que eventualmente estejam acumulados em pátios e terrenos da cidade.

Conforme a gestora da pasta e primeira-dama do Município, o “Tchau Entulho” é na verdade um mutirão de limpeza pública com a participação ativa do cidadão. Salete Bettio Sala salienta que compete ao morador catar, separar e colocar na rua nos dias determinados de coleta no bairro. “A etapa seguinte é de responsabilidade das equipes da Zeladoria Municipal, que se encarregarão de recolher e designar aos locais devidamente habilitados para receber cada tipo de resíduos”, pontua.

A secretária alerta de que é necessário que o morador faça a separação correta. Podas de árvores é um tipo de entulho. O outro são móveis velhos e materiais volumosos. E tem ainda os entulhos de construção. Cada tipo de resíduo deve ser separado, para que a destinação final ocorra adequadamente. Salete lembra que lixo doméstico e lixo eletrônico, não serão recolhidos pelo “Tchau Entulho”. Estes resíduos continuam sendo coletados no padrão habitual.

De acordo com a secretária, um cronograma estabelece a divisão da área urbana em nove zonas, sendo que a cada semana uma delas será atendida. Salete Sala reforça que é fundamental que o cidadão acompanhe este calendário e aproveite a oportunidade. “Depois de concluir uma região, esta somente voltará a ser atendida após a conclusão de todo o cronograma,” acrescenta a secretária.

O “Tchau Entulho” é também uma ação de saúde pública em que todos ganham. “O pátio fica limpo, o bairro organizado e a cidade mais bonita”, conclui a secretária.

Confira todas as informações a o cronograma completo a seguir:

1- 17 a 21 de Maio: Bairros Senger Cresol Verzari, entre a avenida Santa Rosa e ruas Gaurama e Caí.

2- 24 a 28 de Maio: Bairros Caxambú, Modelo, Loteamento Dalcin e Centro, entre as ruas Gaurama e Tupã e Avenida Itapiranga.

3- 31 de maio a 04 de Junho: Bairros Novo Portela I e II, São Franscisco e Centro, entre as ruas Tupis e Aracati e Avenida Itapiranga.

4- 07 a 11 de Junho: Bairros Renascer, Novo Horizonte, Operário, Mutirão e Centro,, entre as ruas Aracati, Tupis e Perimetral.

5- 14 a 18 de Junho: Bairros Ipiranga, Ramayer I e II, Fries e Centro, entre as ruas Tupis, Guarany, Tupinambás e Tapes.

6- 21 a 25 de Junho: Bairros Centro e Miraguai, entre as ruas Romário Rosa Lopes, Tapijara e Maracanã e Avenida Santa Rosa.

7- 28 de Junho a 02 de Julho: Bairros Isabel e Paludo, entre a Avenida Santa Rosa e ruas Romário Rosa Lopes e Vivaldino Dias.

8- 05 a 07 Julho: Bairro Rubino Marroni e Cemitério.

9- Área Central as coletas serão feitas uma vez na semana.

Para maiores informações contate com a Secretaria Municipal de Políticas Estruturantes e Zeladoria, através do fone (55) 3551-1370.

Veja abaixo mais imagens da campanha:

Fonte: Assessoria de Comunicação

Secretaria de Administração, Planejamento e Comunicação Social

Prefeitura de Tenente Portela

