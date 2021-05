Policial Civil é uma das vítimas em tiroteio no interior de um restaurante em cidade do Noroeste do RS

Compartilhar Pin 0 Compart.

Duas pessoas morreram na noite deste domingo, 16 de maio, após uma troca de tiros em um restaurante de Jaboticaba, na região norte do Estado. A ocorrência foi registrada na Rua Fiorello Stefanello, por volta das 21h.

Segundo a comandante da 14ª Delegacia de Polícia Regional (DPR), delegada Aline Dequi, uma das vítimas é um comissário da corporação. Ele foi identificado como Fabiano Ribeiro de Menezes, 51 anos. Alvo de ao menos dois disparos, o policial civil chegou a ser encaminhado ao hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos.

A outra vítima foi identificada como Jose Antônio Rocha Monteiro, de 53 anos. Ele morreu no local.

Nas imagens de câmera de segurança do estabelecimento, é possível ver que um homem se aproxima de uma das mesas onde estava José Monteiro, que estava sentado, e dispara contra ele à queima- roupa. Na sequência, o comissário, também armado, tenta abordá-lo, e os dois acabam baleando um ao outro.

O autor do crime, que não teve a identidade divulgada pela polícia, tem 30 anos e não possui antecedentes criminais. Preso em flagrante, ele foi encaminhado para atendimento médico e não corre risco de vida. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

O comissário Menezes deixa dois filhos.

— Ele era muito querido, trabalhava há bastante tempo por aqui, bem triste para nós — disse a delegada regional, Aline Dequi.

Em nota nas redes sociais, a Polícia Civil lamentou o falecimento do comissário:

“A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul lamenta profundamente o falecimento do Comissário de Polícia Fabiano Ribeiro Menezes, 51 anos, ocorrido na noite deste domingo, na cidade de Jaboticaba/RS. O Policial Civil foi vítima de disparos de arma de fogo, na tentativa de prender um indivíduo que havia cometido homicídio contra outra vítima no local. Socorrido, o Comissário de Polícia não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.

A Chefe de Polícia, Delegada Nadine Tagliari Farias Anflor, solidariza-se com os familiares, colegas e amigos neste momento de profunda tristeza.”

CENAS FORTES DO CIRCUÍTO INTERNO

Fonte GauchaZH

