Morre o promotor de justiça de Três Passos, Ricardo Melo de Souza, aos 55 anos

Foto: arquivo pessoal

O Ministério Público confirmou na manhã desta segunda-feira (17), através de nota de pesar, o falecimento de Ricardo Melo de Souza, promotor de justiça da comarca de Três Passos. Ele tinha 55 anos e veio a óbito às 6h da manhã desta segunda, na UTI do Hospital de Caridade, em razão de complicações de saúde.

Ricardo tinha 28 anos de carreira no Ministério Público, tendo atuado em diversas comarcas do interior do Estado, e trabalhava há cerca de dois anos em Três Passos, onde era titular do primeiro cargo da promotoria de justiça local. Ele deixa esposa e três filhos.

Os atos fúnebres serão restritos aos familiares e amigos próximos em razão das limitações sanitárias e epidemiológicas decorrentes da Covid-19.

Confira a íntegra da nota encaminhada pelo Ministério Público:

Com profundo pesar, a Promotoria de Justiça de Três Passos comunica o falecimento do membro do Ministério Público Gaúcho, o Excelentíssimo Promotor de Justiça, Doutor Ricardo Melo de Souza, ocorrido na data de hoje, por volta das 6h da manhã, no Hospital de Caridade de Três Passos, em razão de complicações de saúde.

Ricardo Melo de Souza atualmente era titular do primeiro cargo da Promotoria de Justiça local, tinha 28 anos de carreira e atuava há quase 2 anos na Comarca de Três Passos.

Oficiou nas Comarcas de Santo Cristo, Santa Rosa, Porto Xavier, Campina das Missões, Santo Antônio da Patrulha, Tramandaí, Capão da Canoa, Cidreira, Osório, Venâncio Aires, Teutônia, Taquari, Três de Maio e Três Passos, algumas como substituto e outras como titular.

O Promotor de Justiça tinha 55 anos, deixa esposa, três filhos e um rol imensurável de amigos e admiradores que conquistou ao longo de sua atuação nas mais diversas regiões do Estado do Rio Grande do Sul.

Comunicamos, ainda, que os atos fúnebres serão restritos aos familiares e amigos próximos em razão das limitações sanitárias e epidemiológicas decorrentes da Covid-19.

Aos familiares e amigos, a equipe da Promotoria de Justiça dispensa as mais sinceras condolências e deixa assentada a profunda admiração que todos possuíam pelo Doutor Ricardo.

A família agradece o acolhimento da comunidade Trespassense ao Promotor de Justiça Ricardo Melo de Souza nestes anos de atuação na nossa cidade.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

