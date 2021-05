Coronel Bicaco suspende aulas presencias na rede municipal

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Marcos Benites

A Administração Municipal de Coronel Bicaco emitiu decreto número 135/2021, suspendendo as aulas presenciais até o dia 31 de maio. A informação foi confirmada pela Secretaria de Educação e o Centro de Operações Emergenciais na Educação do município nesta segunda-feira (17).

A ação se deve ao contexto regional da pandemia e eventual avanço do número de casos positivos para Covid-19. Permanecerão apenas as aulas remotas através do material físico disponibilizado pelas escolas ao alunos da rede municipal.

Haverá nova avaliação do reflexo da pandemia na região para eventual retomada do atendimento presencial. A Secretaria Municipal de Educação deseja que as aulas presenciais aconteçam de forma segura e prezará sempre por ações que visem a minimização do avanço e propagação do vírus.

Através do boletim epidemiológico divulgado na noite desta segunda-feira, a secretaria de saúde de Coronel Bicaco confirmou três novos casos de Covid-19. Agora o município chega a 30 casos ativos da doença, com três internações.

Dois pacientes estão na UTI-Covid do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela e um no Hospital Santo Antônio de Pádua de Coronel Bicaco.

