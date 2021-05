Acidente com morte na BR158 em Cruz Alta

Compartilhar Pin 0 Compart.

Divulgação PRF

Por volta das 07h30 desta segunda-feira, 17 de maio, no km 199 da 158, em Cruz Alta, a Polícia Rodoviária Federal atendeu um grave acidente entre um automóvel e um caminhão. Um condutor morreu no local.

Agentes da PRF foram acionados para o atendimento de um acidente na BR 158. No local verificaram uma colisão frontal entre um Toyota Camry emplacado em Panambi e uma composição bitrem Volvo emplacado em Dois Irmãos das Missões.

O motorista do automóvel, 40 anos, morreu no local. O condutor do bitrem, de 49 anos, não teve lesões.

O acidente ocorreu devido ao automóvel invadir a faixa de trânsito do caminhão, repentinamente, ocorrendo forte impacto.

Participaram do atendimento a PRF e o Corpo de Bombeiros Militar.

