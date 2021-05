Dentro do Jogo: Com vantagem, mas nada decidido

Compartilhar Pin 0 Compart.

Gre-Nal sempre é decidido no detalhe e o primeiro clássico da decisão do gauchão 2021 não foi diferente.

Nos maiores pecados Inter e Grêmio sofreram seus gols e com as suas maiores virtudes colocaram a bola na rede.

Uma verdadeira gangorra, virtudes vem brindando e pecados castigando gremistas e colorados na temporada.

A maioria dos gols do Inter se originam através de contra-ataques rápidos com lançamentos na bola área, foi assim que conseguiu abrir o placar e por pouco não o ampliou. De tal modo teve boa chance de empatar no último lance do duelo.

A virtude gremista também está no alto, mas através da bola parada, além disso, está conseguindo forçar o erro de seu adversário. A virada tricolor veio depois de empurrar os colorados para seu campo e aproveitar dois erros capitais do rival.

Mas o que vem castigando tricolores e colorados? O maior castigo do Inter está sendo abaixar demais suas linhas, chamar o adversário para seu campo. Fazer um gol e querer sustentar o placar. Já a fraqueza gremista é a bola área defensiva, o gol levado hoje se originou de um lançamento aéreo.

Virtudes e pecados foi assim que se decidiu o clássico. No primeiro duelo o Grêmio se saiu melhor, soube aproveitar as oportunidades criadas, decide em casa no próximo domingo e está com uma boa vantagem. Mas nada está perdido para o Inter, com menores chances a equipe tem condições de erguer a taça, basta terem a mesma gana que outros Inter já tiveram.

Tem vantagem, mas Gre-Nal é Gre-Nal, clássico onde tudo pode acontecer, mesmo que seja improvável.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

