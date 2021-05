Quadro de Bruno Covas é “irreversível”, diz novo boletim médico

Compartilhar Pin 0 Compart.

O quadro clínico do prefeito afastado de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), é considerado irreversível pela equipe médica. Boletim divulgado na noite desta sexta-feira (14) informa que ele está acompanhado de sua família.

— O prefeito Bruno Covas segue internado no Hospital Sírio-Libanês recebendo medicamentos analgésicos e sedativos. O quadro clínico é considerado irreversível pela equipe médica. Neste momento, encontra-se no quarto acompanhado de seus familiares —diz nota da equipe médica.

Bruno Covas ficou internado entre o dia 16 de abril, quando exames médicos identificaram, além da lesão no estômago, novos nódulos de câncer no fígado e pequenos danos em ossos da coluna e da bacia, e o dia 27. Ele foi diagnosticado com câncer no trato digestivo em outubro de 2019.

