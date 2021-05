Jovem morre após cair de cavalo em Dois Irmãos das Missões

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: divulgação

Uma jovem de 18 anos morreu na manhã deste sábado, 15, no município de Dois Irmãos das Missões após um incidente com um cavalo. Conforme informações extra oficiais, um cachorro teria avançado no animal que ela estava cavalgando. A vítima identificada como, Kelin Fernanda, caiu de cima do animal e bateu a cabeça no chão. O fato aconteceu próximo do meio dia na zona urbana de Dois Irmãos das Missões.

Segundo a Secretaria de Saúde, Kelin chegou a ser socorrida pelos profissionais da Unidade Básica de Saúde e encaminhada até o Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, onde que faleceu no inicio da tarde de hoje. Amigos e familiares lamentaram a morte da jovem nas redes sociais.

Fonte: Maicon Ferreira | Rádio Avenida FM

