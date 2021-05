Gravíssimo acidente deixa três mortos em Blumenau SC

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: PRF/divulgação

Um gravíssimo acidente aconteceu por volta das 6h da manhã deste sábado (15) na BR-470, em Blumenau (SC). Com a colisão, três pessoas faleceram. As vítimas não foram identificadas até o momento.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atende a ocorrência, se envolveram no acidente um carro e um caminhão. O veículo é um VW/Santana, emplacado em Blumenau, que colidiu frontalmente com um caminhão Scania P340, emplacado em Caxias do Sul (RS).

A informação é de que o condutor do caminhão não teve ferimentos. Já no carro, havia três vítimas, que morreram na hora.

Fonte: Portal O Município

