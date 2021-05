Brigada Militar atua forte em denúncias de aglomerações em Santo Ângelo

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar/divulgação

Na noite de sexta-feira (14/05) e na madrugada deste sábado (15/05), a Brigada Militar de Santo Ângelo apoiou a Vigilância Sanitária do Município durante fiscalização em locais com aglomerações de pessoas.

Foi realizado abordagens próximo a Universidade das Missões (Uri) e próximo a sede campestre do Clube Gaúcho.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

A ação resultou na identificação de 50 pessoas e fiscalização de 17 veículos.

A Brigada Militar intensifica as abordagens devido o número de casos do Covid 19 estarem aumentando e orienta que as pessoas respeitem os protocolos que, afinal, são para segurança e proteção de todos.

Fonte: Brigada Militar

Curtir isso: Curtir Carregando...