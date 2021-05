Três de Maio registra o 27º óbito por Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

Três de Maio confirmou nessa quinta-feira (13), o 27º óbito em decorrência da Covid-19. A vítima é uma mulher de 68 anos, que possuía comorbidades como diabetes mellius, hipertensão arterial sistêmica, obesidade e pneumonia crônica. Ela veio a óbito ontem no Hospital São Vicente de Paulo.

O município apresentou nas últimas 24 horas, 13 novas infecções por coronavírus, elevando os casos ativos para 106. Estão em acompanhamento devido a síndrome gripal, 237 pessoas.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Três de Maio apresenta quatro internações em decorrência da Covid-19. Dois Pacientes estão no Hospital Saço Vicente de Paulo no próprio município e um no Hospital Abosco de Santa Rosa. Um paciente que é considerado caso suspeito também estão internado no Hospital São Vicente de Paulo.

Curtir isso: Curtir Carregando...