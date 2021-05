Tenente Portela: Hospital Santo Antônio restringe as visitações a pacientes

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Sandro Medeiros – Portela Online

O Hospital Santo Antônio de Tenente Portela emitiu comunicado oficial na tarde desta sexta-feira, 14 de maio, onde restringe as visitas aos pacientes internados na casa de saúde portelense.

Confira o comunicado na íntegra:

COMUNICADO IMPORTANTE

O Hospital Santo Antônio de Tenente Portela vem pelo presente momento, comunicar que, em função do aumento das internações normais e COVID, ocorridas nos últimos dias, estará restringindo as visitas aos pacientes internados até segunda ordem. Neste sentido solicitamos o respeito e a compreensão de todos familiares e amigos com os pacientes internados – SUS, CONVÊNIO E PARTICULARES – nesta casa de saúde, para que nossos profissionais possam dar o devido atendimento que nossos pacientes merecem.



MIRNA TERESINHA KINSEL BRAUCKS – PRESIDENTE (Cópia do documento mais abaixo)







