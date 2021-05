PRF apreende carga de bebidas ilegais na região noroeste

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: PRF/divulgação

Na noite de quinta-feira, 13, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 292 garrafas de vinhos sendo transportadas num carro. Elas foram importadas ilegalmente.

Policiais Rodoviários Federais realizavam policiamento ostensivo na rodovia quando suspeitaram de uma camioneta Hyundai com placas de Santo Ângelo. Ao abordarem o veículo, os PRFs encontraram uma carga de 292 garrafas de vinhos de origem estrangeira que foram introduzidas ilegalmente no Brasil.

As bebidas, avaliadas em aproximadamente R$ 20.000,00, foram carregadas em Porto Mauá e seriam levadas até Santo Ângelo.

O motorista, de 33 anos, e o passageiro, de 26, ambos de Santo Ângelo, foram encaminhados, com as bebidas e o veículo apreendidos, para a polícia judiciária federal de Santo Ângelo, onde responderão pelo crime de descaminho, além do procedimento fiscal junto à Receita Federal.

Fonte: PRF

