Mortos em queda de avião no MS são velados no RS

Dois homens, que morreram na queda de um avião no Mato Grosso do Sul, serão velados no Rio Grande do Sul nesta sexta (14) e no sábado (15). Eles foram identificados como Valquirio Baseggio, de 52 anos, de Passo Fundo, e Rubens Borgo, que não teve a idade confirmada, e era natural de Tapejara. Ainda não se sabe se haviam outras pessoas com eles na aeronave.

O avião em que os dois homens estavam caiu em Bandeirantes (MS), a 70 km de Campo Grande, no fim da tarde quinta (13). Antes de ser encontrada, a aeronave sumiu do radar na região do município de Mato Grosso do Sul. Segundo a polícia, a aeronave, que havia saído da cidade sul-mato-grossense e tinha como destino Passo Fundo, na Região Norte do RS.

Valquirio Baseggio, de 52 anos, será velado no Memorial Vera Cruz, em Passo Fundo, nesta sexta. A previsão é de que o corpo chegue na cidade por volta das 11h30. O velório deve começar a partir do meio-dia na Sala Cristal.

Rubens Borgo vai ser velado em Tapejara, também no Norte do RS. A funerária responsável informou que o corpo continua no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) de Campo Grande, já que foi retirado do local do acidente por volta das 2h da madrugada desta sexta (14).

Fonte: G1 – RS

