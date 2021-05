Fim de semana será de tempo bom e temperatura amena nas tardes em Tenente Portela e região

Compartilhar Pin 0 Compart.

O tempo segue firme em Tenente Portela e toda região Celeiro nos próximos dias. Para está sexta-feira (14), o indicativo é de que a temperatura possa chegar aos 23ºC durante a tarde.

A mínima registrada hoje na região foi durante a madrugada onde em alguns locais os termômetros marcaram 5ºC de temperatura.

O sol seguirá predominando no sábado (15) e no domingo (16). As noites e madrugadas seguirão geladas com mínimas girando em torno dos 5ºC e as máximas atingindo a casa dos 23ºC de média na região Celeiro durante a tarde.

