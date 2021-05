Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar/divulgação

Na manhã de ontem, quinta-feira 13 de maio, policiais militares do 37ºBPM prestaram socorro a um menino de 3 anos de idade, que havia sido atacado pelo cachorro da família de raça Pitbull, no interior do município de Planalto.

Os policiais prestaram os primeiros atendimentos ao menor e encaminharam o menino até o hospital Medianeira, localizado no município.

A criança já foi medicada e passa bem.

Fonte: Brigada Militar

