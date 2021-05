Três crianças morrem durante incêndio em casa na Zona Norte de Porto Alegre

Compartilhar Pin 0 Compart.

Três crianças morreram em um incêndio no bairro Humaitá, na Zona Norte de Porto Alegre, na madrugada desta quinta-feira, 13 de maio. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas são um bebê, que tinha, aproximadamente, um mês de idade, e outras duas de crianças, que tinham cerca de 2 e 3 anos.

“Nós chegamos no local, primeiramente, nós já nos deparamos com um casal, os pais das três crianças sendo deslocados ao hospital pela ambulância do Samu. A esposa estava em uma condição crítica em relação as queimaduras, porém, consciente. O marido estava em uma condição ainda mais crítica, ele se encontrava inconsciente. Ambos foram encaminhados ao HPS [Hospital de Pronto Socorro]”, afirma o tenente dos bombeiros Marcelo Rodrigues.

O tenente ainda afirmou que quando a equipe chegou ao local, eles foram informados que haviam três crianças dentro da casa. Após o combate do incêndio, os bombeiros encontraram os corpos das vítimas em locais distintos da residência.

Um levantamento será feito para apurar as causas do incêndio.

Fonte: G1 – RS

