Resiliarts produtos artesanais e revendedora autorizada da Cacau Show

Procurando presentes originais e exclusivos, que tragam a beleza do trabalho artesanal e o sabor único dos chocolates Cacau Show? Tudo isso você encontra na Resiliarts, a marca de produtos artesanais de Ana Paula Noronha Carvalho, que produz produtos feitos com Fio de Malha (mandalas kits organizadores para quarto de bebês, cestos organizadores, cachepôs lembranças de maternidade, batizado, aniversário e casamento) e Chocolates Cacau Show, pois ela é Revendedora Autorizada da Cacau Show.

Você encontra alguns produtos da Resiliarts como kits com chocolates e produtos artesanais (canecas, cambucas, kits de vinhos, kit Gim e cestas especiais) no Super Sacolão em Tenente Portela (Rua Tupis, n 192, Centro de Tenente Portela). Ou você pode personalizar seu pedido pelo WhatsApp (55) 999404161 ou pela página do Instagram @resiliarts

Para pedidos acima de R$ 50,00 a entrega para Tenente Portela (área urbana) pode ser feita, desde que o pedido seja feito com antecedência, ou retirado diretamente no Super Sacolão.

