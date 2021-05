Noites e madrugadas geladas com tardes amenas, assim seguirá o tempo nos próximos dias na região

Compartilhar Pin 0 Compart.

Com uma madrugada gelada, aonde a temperatura chegou aos 3ºC de minima em alguns pontos da nossa região, Tenente Portela terá mais um dia de sol, com a temperatura ficando amena no período da tarde.

A massa de ar seco e frio que cobre o estado do Rio Grande do Sul garantira tempo firme para a Região Celeiro.

Nesta quinta-feira (13), a temperatura pode alcançar os 20ºC no período da tarde, mas assim que chegar a noite ela despensa para marcas abaixo dos 5ºC.

A sexta-feira (14) e o final de semana terão as mesmas características. Noites e madrugadas frias com as tardes amenas e o predomínio do sol na Região Celeiro.

