Município de Vista Gaúcha decreta luto oficial pela morte de servidor público

A Administração Municipal de Vista Gaúcha na pessoa do prefeito Claudemir José Locatelli, juntamente com os colegas de trabalho e todos aqueles que fazem parte da Administração, emitiram nota de pesar pelo trágico falecimento do servidor público, Silvio Santos Medeiros, ocorrido ontem, após a máquina que o servidor estava operando tombar e causar a sua morte.

Segundo a nota em respeito a memória do querido servidor, a Administração Municipal de Vista Gaúcha, decretou luto oficial de três dias.

Ao final da nota a administração municipal, além de lamentar o ocorrido manifesta solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor.

Barra do Guarita também manifestou nota de profundo pesar pelo falecimento de Silvio Santos Medeiros, que era pai de Lucineia Medeiros colaboradora no Programa da ofinas do CRAS no município.



Foto: Polícia Civil/divulgação

