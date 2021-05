Dentro do jogo: Vaga encaminhada

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Grêmio está muito perto das oitavas, com 100% e uma boa vantagem na liderança à campanha tricolor na Sul-Americana está perfeita.

E pode ficar mais perfeita ainda, elenco e futebol para chegar a uma final e conquistar um título inédito, o Grêmio tem.

Contra o Lanús seu principal adversário do grupo, o tricolor venceu os dois jogos, seis pontos, somou e não deixou um concorrente direto pontuar.

Mesmo os argentinos dando sinais que iriam incomodar, os gremistas conseguiram ter o controle da partida.

O forte do Grêmio foi à competitividade no setor de meio campo. Para o ataque criou boas movimentações, que originaram lances de perigo, incluindo os gols. Para trás na defesa, fechava os espaços dificultando a criação do Lanús.

Ferreira, incansável virou peça importante na equipe, todas as principais jogadas passaram por seus pés, com gols e assistência.

Na bola área ofensiva o tricolor vai muito bem, mas a defensiva o alerta ainda está ligado, a defesa vem falhando e sofrendo muitos gols pelo alto, fundamento que deve receber mais atenção.

Apesar de ainda ter algumas técnicas para corrigir foi mais uma partida de aplausos, o tricolor está há um ponto das oitavas e só uma enorme reviravolta o tira. Então rumo às oitavas.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

