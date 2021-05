37º BPM prende terceiro indivíduo envolvido em roubo ocorrido em Frederico Westphalen

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar/divulgação

Na tarde de quarta-feira (12/5), policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar – (37ºBPM), prenderam o terceiro indivíduo envolvido no assalto ocorrido na Linha Faguense, interior de Frederico Westphalen. A ação criminosa ocorreu na noite de 6 de maio, uma quinta-feira .

A prisão do homem de 26 anos, ocorreu após os policiais militares receberem informações da localização do suspeito, visto que o jovem já estava com o mandado de prisão expedido.

Ele foi capturado no bairro São Cristóvão, em Frederico Westphalen.

