Tenente Portela: Enfermagem do Hospital Santo Antônio promove carreata de protesto sobre o piso salarial

Foto: Sandro Medeiros/Portela Online

O site Portela Online obteve informações sobre a manifestação que estará ocorrendo nesta quarta-feira em Tenente Portela. O setor de enfermagem do Hospital Santo Antônio irá promover no começo da tarde hoje, uma carreta de protesto, tendo como tema a PL 2564/2020 que trata sobre o Piso Salarial da categoria.

A saída do protesto que contará com apoio de alguns profissionais de Miraguaí, será às 13h30min no Moto Clube na Avenida Santa Rosa. Todos os participantes do protesto estarão vestindo preto.

A coordenação da carreata informa que o Hospital Santo Antônio estará funcionando normalmente e que o protesto não afetará em nada as atividades e cuidados dos pacientes da casa de saúde.

As equipes de enfermagem que estão de plantão nesta quarta-feira, os que puderem conciliar, irão fazer seu intervalo de almoço na hora do protesto para poderem apoiar a manifestação.

A carreta passará por toda cidade de Tenente Portela até a saída para Miraguaí, quando será feito o retorno ao ponto de partida.

