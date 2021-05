Profissionais da saúde protestam em Tenente Portela pela aprovação da PL 2564/2020

Compartilhar Pin 0 Compart.

Profissionais da área da saúde realizaram na tarde desta quarta-feira, 12 de maio, uma carreata como protesto exigindo a aprovação imediata de um projeto de lei que tramita no Senado Federal. O referido Projeto que cria e regulamenta o piso salarial do enfermeiro, do auxiliar de enfermagem e da parteira.

De acordo com a enfermeira, Regina Reggiori, a mobilização é em nível nacional e busca a aprovação da PL 2564/2020 com o objetivo de buscar o piso salarial nacional para a categoria. Segundo Regina, este é o momento de reivindicar salários mais justos e carga horário mais digna. Segundo ainda a enfermeira, a reivindicação é que o projeto de lei seja colocado em regime de urgência e que seja imediatamente colocado em votação, não sendo baixando novamente para as comissões o que agilizaria o processo.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Conforme a PL, se aprovado, os enfermeiros passariam a receber R$ 7.315,00, os técnicos de enfermagem 70 % do piso dos enfermeiros e os auxiliares de enfermagem e as parteiras 50%.

Este projeto de lei altera a lei 7.498 de 25 de julho de 1986.

O manifesto em forma de carreata e buzinaço percorreu as principais avenidas de Tenente Portela acompanhado através de live pelo site Portela Online a qual você pode conferir abaixo. Veja fotos também mais abaixo.

Dia 12 de maio é o dia internacional da enfermagem.

Curtir isso: Curtir Carregando...