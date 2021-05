PRF prende três traficantes com cocaína e apreende 30 mil reais sem comprovação de origem em Passo Fundo

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Divulgação/PRF

Na noite de terça-feira, 11 de maio, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na BR 285 um quilo de pasta base de cocaína e 30 mil reais que eram transportados num carro. Três traficantes foram presos. Policiais Rodoviários Federais realizavam ação de enfrentamento à criminalidade na rodovia, com a participação do serviço de inteligência da instituição, quando abordaram um VW Fox com placas de Torres.

Os PRFs desconfiaram dos ocupantes do carro, um deles com 18 e outros dois com 19 anos, porque eles deram respostas aleatórias às indagações feitas, quando os policiais decidiram realizar uma busca avançada no automóvel.

No painel do Fox foi encontrado um compartimento oculto onde estavam escondidos 30 mil reais em cédulas, dinheiro sem procedência, e um tablete de um quilo de pasta base de cocaína.

Os traficantes foram presos e encaminhados para a Policia Civil, juntamente com o veículo, a droga e o dinheiro, que foram apreendidos.

Fonte: PRF

