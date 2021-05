Mulher dopa companheiro e joga dentro de fornalha de fumo em Dom Feliciano

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Uma mulher sedou o companheiro com uso de medicamento diluído em suco e jogou a vítima dentro de uma fornalha na estuda de fumo da família em Dom Feliciano. A Delegacia de Polícia do município cumpriu dois mandados de busca e apreensão na manhã de terça-feira (11) na cidade. Duas prisões temporárias foram realizadas.

As investigações iniciaram após o desaparecimento do homem no dia 15 de fevereiro. Os dados apurados apontaram que a mulher usou Diazepan para forçar o sono do homem e colocá-lo dormindo dentro da fornalha. Oito policiais civis participaram da ação em três viaturas, sob coordenação da delegada de polícia Vívian Sander Duarte.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

A motivação do crime não foi revelada pela polícia.

Fonte: Acústica FM

Curtir isso: Curtir Carregando...