Depois da chuva, região Celeiro deve ter sol, frio e geada

A madrugada foi gelada na região Celeiro, com mínimas abaixo dos 5ºC. Após uma terça-feira de instabilidade, onde a chuva chegou aos 20mm de média na região, o tempo deve melhorar e o frio se intensificar a partir desta quarta-feira (12).

O dia começou ainda com variação de nuvens em Tenente Portela e região, com a formação de cerração em alguns pontos. A tendência é que gradativamente o sol predomine mantendo o céu claro durante o dia.

Para quinta e sexta-feira, a massa de ar polar garantirá o tempo firme e com predominio do sol em toda região Celeiro. Durante as noites e madrugadas a temperatura deve ficar abaixo do 5ºC, com a previsão de formação de geada. Com a presença do sol, as tardes ficam amenas a temperatura deve girar em torno dos 18ºC.

