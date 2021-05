Tenente Portela inicia vacinação dos Idosos conta a gripe

Compartilhar Pin 0 Compart.

Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, o vírus da gripe, ocorre em paralelo a da Covid-19. Pessoas com 60 anos ou mais e professores fazem parte do público-alvo desta etapa.

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou nesta terça-feira, 11 de maio, a vacinação de idosos com 60 anos ou mais contra a gripe. Esta é a segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que seguirá imunizando este público-alvo e também professores até o dia 08 de junho. O cronograma foi elaborado pelo Ministério da Saúde.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Na primeira etapa, concluída no dia 10 de maio, a vacina foi direcionada para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puerperas, trabalhadores da saúde e povos indígenas.

Nesta terça, uma equipe da Secretaria de Saúde esteve no Salão do Bairro Fries, inunizando os idosos que residem na área de abrangência do ESF 3. Quem pertence ao ESF 1 ou ESF 2, deverá se dirigir na sede destas unidades.

Esta vacinação ocorre em paralelo a imunização contra a Covid-19. Caso a pessoa se enquadre dentro do grupo prioritário das duas vacinas, o Ministério da Saúde recomenda que seja tomado primeiro a vacina contra a Covid-19, e depois a vacina contra a gripe. É necessário dar um intervalo mínimo de 14 dias entre as duas vacinas.

O próximo grupo a ser imunizado contra a gripe inclui pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medias socieducativas. Esta etapa ocorrerá de 09 de junho a 09 de julho.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Secretaria de Administração, Planejamento e Comunicação Social

Prefeitura de Tenente Portela

Curtir isso: Curtir Carregando...