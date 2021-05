Secretaria Estadual da Saúde orienta suspensão de vacinação das gestantes com dose da AstraZeneca

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Governo do RS

A Secretaria da Saúde (SES) emitiu nesta terça-feira (11) informe técnico do Programa Estadual de Imunizações suspendendo temporariamente a vacinação de gestantes com a vacina AstraZeneca/Fiocruz. A medida segue orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) até que seja completado o monitoramento de eventos adversos notificados.

As gestantes que já realizaram a primeira dose (D1) com essa vacina devem aguardar novas informações com relação à aplicação da segunda dose (D2).

A SES aguarda nova orientação do Ministério da Saúde quanto a questões como a continuidade da vacinação para esse público, se a suspensão também deve ser estendida para as puérperas (mulheres até 45 dias após o parto) e se poderá ser mantida a vacinação desse público com doses de outros fabricantes. O Programa Estadual de Imunizações também emitirá novas notas, esclarecendo sobre o assunto assim que novas diretrizes sejam definidas.

Até este momento, ainda não foi notificado nenhum evento adverso grave em gestantes no Rio Grande do Sul.

Fonte: Governo do RS

